Военный рекрутинг — в Минобороны объяснили, кто получит дополнительные выплаты в ВСУ
Зарплата у рекрутированных бойцов ВСУ будет зависеть от должности и выполнения особых задач. Для примера, важно то, на какой линии фронта сражается военный.
Об этом рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
От чего зависит зарплата в ВСУ
У военных "Азова" выплаты варьируются от 25 до 125 тысяч гривен.
"Денежное обеспечение определено законом в зависимости от того, какую должность занимает человек, а также выполняет ли он особые задачи или воюет непосредственно, например, на первой линии", —рассказала Калмыкова.
По ее словам, "вилка выплат", которая есть в "Азове", учитывает зарплату "с боевыми и без боевых".
Ранее мы рассказывали, что в одном из украинских телеграмм-каналов появилась информация о новой вакансии в ряды ВСУ. Речь идет о должности оператора БпАК коптерного типа
в 109-ю отдельную бригаду ТрО.
Добавим, что в рамках принятого Государственного бюджета в 2024 году после годового перерыва будут повышены социальные стандарты. В частности, изменятся размеры прожиточного минимума, минимальная пенсия и минимальная зарплата.
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