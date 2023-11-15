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Военный рекрутинг — в Минобороны объяснили, кто получит дополнительные выплаты в ВСУ

15 ноября 2023 23:58
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Военный рекрутинг — в Минобороны объяснили, кто получит дополнительные выплаты в ВСУ
Украинским военным увеличат дополнительные виллы. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Зарплата у рекрутированных бойцов ВСУ будет зависеть от должности и выполнения особых задач. Для примера, важно то, на какой линии фронта сражается военный.

Об этом рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

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У военных "Азова" выплаты варьируются от 25 до 125 тысяч гривен.

"Денежное обеспечение определено законом в зависимости от того, какую должность занимает человек, а также выполняет ли он особые задачи или воюет непосредственно, например, на первой линии", —рассказала Калмыкова.

По ее словам, "вилка выплат", которая есть в "Азове", учитывает зарплату "с боевыми и без боевых".

Ранее мы рассказывали, что в одном из украинских телеграмм-каналов появилась информация о новой вакансии в ряды ВСУ. Речь идет о должности оператора БпАК коптерного типа
в 109-ю отдельную бригаду ТрО.

Добавим, что в рамках принятого Государственного бюджета в 2024 году после годового перерыва будут повышены социальные стандарты. В частности, изменятся размеры прожиточного минимума, минимальная пенсия и минимальная зарплата.

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