В Минобороны рассказали, сколько бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО

Бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

В Министерстве обороны Украины заявили, что 12 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО. Речь идет о подготовке научно-педагогических работников, инструкторов и других специалистов — как для преподавания процедур планирования и принятия решений по стандартам НАТО (TLP, MDMP, OPP), так и в части усиления языковых возможностей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Сообщается, что этому предшествовала встреча первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка с директором Программы DEEP Мариушем Солисом в штаб-квартире НАТО.

Отмечается, что программа DEEP — мощный инструмент, уже более 10 лет помогающий Украине совершенствовать и повышать совместимость украинского образования с Альянсом. В результате сотрудничества в рамках программы уже более 12 тысяч украинских военнослужащих и преподавателей прошли подготовку и повышение квалификации.

В настоящее время идет подготовка военнослужащих на курсах командиров и инструкторов сержантского состава.

"При содействии программы DEEP разработан ряд базовых документов по изменениям в высшем военном образовании. В частности, Дорожная карта усовершенствования языковой подготовки в Вооруженных Силах Украины, а также Концепция трансформации системы военного образования", — рассказал Павлюк, и выразил надежду, что программа DEEP также присоединится к реализации разработанной в этом году "Визии системы патронажа" стран-членов НАТО над военными учебными заведениями в системе Министерства обороны Украины.

Задача Визии, как сообщается, интеграция системы военного образования Украины в европейское военно-образовательное пространство путем внедрения архитектуры всестороннего обучения.

Напомним, что ранее в Минобороны заявили о планах перевести ВСУ в полное обеспечение украинскими товарами. Также в оборонном ведомстве объяснили, кто получит дополнительные выплаты в ВСУ по программе военного рекрутинга.