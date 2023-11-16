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Росіяни щодня втрачають під Авдіївкою по тисячі солдатів, — ЗМІ

16 листопада 2023 22:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни щодня втрачають під Авдіївкою по тисячі солдатів, — ЗМІ
Українські захисники на фронті. Фото: Генштаб
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Втрати Росії у війні проти України становлять до 400 тисяч вбитими та пораненими. В боях під Авдіївкою загарбники втрачають до 1 тисячі  солдатів на день.

Про це повідомляє The Guardian.

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За даними західних посадовців, втрати Росії у війні проти України становлять від 300 тисяч  до 400 тисяч вбитими й пораненими, а в найзапекліших боях під Авдіївкою вона втрачає від 500 до 1 тисячі  осіб на день.

За даними анонімних джерел видання, контрнаступ України на Запорізькому фронті по суті завершився.

"Жодна зі сторін не здатна провести вирішальну операцію на суші", — сказав один з анонімних чиновників.

На його думку, "затяжний конфлікт", в якому довгострокова військова допомога США і Європи матиме вирішальне значення, буде продовжуватися і надалі.

ЗСУ переправилися через Дніпро

Водночас джерела повідомляють, що значні сили, що складалися з трьох бригад, зайняли позицію за Дніпром, яку росіяни виявилися не в змозі витіснити.

При цьому лишається незрозумілим, скільки бронетехніки українські військові змогли переправити через річку.

Раніше ми розповідали, що в Україні на війні на Авдіївському напрямку загинув 44-річний воїн Леонід Іщенко з Канева Черкаської області. Його за життя відзначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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