Россияне ежедневно теряют под Авдеевкой по тысяче солдат, — СМИ
Потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными. В боях под Авдеевкой захватчики теряют до 1 тысячи солдат в день.
Об этом сообщает The Guardian.
Российские "мясные" штурмы дорого стоят россиянам
По данным западных чиновников, потери России в войне против Украины составляют от 300 тысяч до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в самых ожесточенных боях под Авдеевкой она теряет от 500 до 1 тысячи человек в день.
По данным анонимных источников издания, контрнаступление Украины на Запорожском фронте по сути завершилось.
"Ни одна из сторон не способна провести решающую операцию на суше", — сказал один из анонимных чиновников.
По его мнению, "затяжной конфликт", в котором долгосрочная военная помощь США и Европы будет иметь решающее значение, будет продолжаться и дальше.
ВСУ переправились через Днепр
В то же время источники сообщают, что значительные силы, состоявшие из трех бригад, заняли позицию за Днепром, которую россияне оказались не в состоянии вытеснить.
При этом остается непонятным, сколько бронетехники украинские военные переправили через реку.
Ранее мы рассказывали, что в Украине на войне на Авдеевском направлении погиб 44-летний воин Леонид Ищенко из Канева Черкасской области. Его при жизни отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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