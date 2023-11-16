Россияне ежедневно теряют под Авдеевкой по тысяче солдат, — СМИ

Украинские защитники на фронте. Фото: Генштаб

Потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными. В боях под Авдеевкой захватчики теряют до 1 тысячи солдат в день.

Об этом сообщает The Guardian.

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По данным западных чиновников, потери России в войне против Украины составляют от 300 тысяч до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в самых ожесточенных боях под Авдеевкой она теряет от 500 до 1 тысячи человек в день.

По данным анонимных источников издания, контрнаступление Украины на Запорожском фронте по сути завершилось.

"Ни одна из сторон не способна провести решающую операцию на суше", — сказал один из анонимных чиновников.

По его мнению, "затяжной конфликт", в котором долгосрочная военная помощь США и Европы будет иметь решающее значение, будет продолжаться и дальше.

ВСУ переправились через Днепр

В то же время источники сообщают, что значительные силы, состоявшие из трех бригад, заняли позицию за Днепром, которую россияне оказались не в состоянии вытеснить.

При этом остается непонятным, сколько бронетехники украинские военные переправили через реку.

Ранее мы рассказывали, что в Украине на войне на Авдеевском направлении погиб 44-летний воин Леонид Ищенко из Канева Черкасской области. Его при жизни отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.