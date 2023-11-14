Відомо, скільки українців загинули в Авдіївці від початку вторгнення

Чоловік несе хворост в Авдіївці. Фото: УП

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш відповів, яка кількість мирних українців загинула в місті з 24 лютого 2022 року. За його словами, серед загиблих також є дитина.

Про це Віталій Барабаш повідомив в інтерв'ю Укрінформ.

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Барабаш розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в Авдіївці нарахували 154 загиблих жителів. Зокрема, серед них одна дитина.

"З початку повномасштабного вторгнення підтверджена кількість людей, які залишаються під завалами. Ми поки що не подаємо їх як загиблих, бо тіл ще немає. Відомо, що під завалами перебувають шестеро людей, двоє з них — ще з травня", — зазначив очільник МВА.

Що відбувається на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що поблизу Авдіївки російські загарбники збільшили кількість авіаударів та намагаються наступати. Окрім того, окупанти намагаються максимально ускладнити наші логістичні можливості. Однак ЗСУ готові.

Також ми повідомляли, що на Авдіївському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Фахівці розповіли, в районах яких населених пунктів відбуваються основні зіткнення.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про успіхи українських захисників за місяць штурму Авдіївки росіянами.