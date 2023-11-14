Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Відомо, скільки українців загинули в Авдіївці від початку вторгнення arrow

Відомо, скільки українців загинули в Авдіївці від початку вторгнення

14 листопада 2023 04:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Відомо, скільки українців загинули в Авдіївці від початку вторгнення
Чоловік несе хворост в Авдіївці. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш відповів, яка кількість мирних українців загинула в місті з 24 лютого 2022 року. За його словами, серед загиблих також є дитина.

Про це Віталій Барабаш повідомив в інтерв'ю Укрінформ. 

Читайте також:

Скільки мирних жителів загинуло в Авдіївці

Барабаш розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в Авдіївці нарахували 154 загиблих жителів. Зокрема, серед них одна дитина.

"З початку повномасштабного вторгнення підтверджена кількість людей, які залишаються під завалами. Ми поки що не подаємо їх як загиблих, бо тіл ще немає. Відомо, що під завалами перебувають шестеро людей, двоє з них — ще з травня", — зазначив очільник МВА.

Що відбувається на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що поблизу Авдіївки російські загарбники збільшили кількість авіаударів та намагаються наступати. Окрім того, окупанти намагаються максимально ускладнити наші логістичні можливості. Однак ЗСУ готові.

Також ми повідомляли, що на Авдіївському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Фахівці розповіли, в районах яких населених пунктів відбуваються основні зіткнення.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про успіхи українських захисників за місяць штурму Авдіївки росіянами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

Актуальне по темі