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Известно, сколько украинцев погибли в Авдеевке с начала вторжения

14 ноября 2023 04:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Известно, сколько украинцев погибли в Авдеевке с начала вторжения
Мужчина несет хворост в Авдеевке. Фото: УП
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш ответил, какое количество мирных украинцев погибло в городе с 24 февраля 2022 года. По его словам, среди погибших также есть ребенок.

Об этом Виталий Барабаш сообщил в интервью Укринформу.

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Барабаш рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в Авдеевке насчитали 154 погибших жителя. В частности, среди них один ребенок.

"С начала полномасштабного вторжения подтверждено количество людей, которые остаются под завалами. Мы пока не подаем их как погибших, потому что тел еще нет. Известно, что под завалами находятся шесть человек, двое из них — еще с мая", — отметил глава МВА. 

Что происходит на Авдеевском направлении

Напомним, что вблизи Авдеевки российские захватчики увеличили количество авиаударов и пытаются наступать. Кроме того, оккупанты стараются максимально усложнить наши логистические возможности. Однако ВСУ готовы.

Также мы сообщали, что на Авдеевском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Специалисты рассказали, в районах каких населенных пунктов происходят основные столкновения.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об успехах украинских защитников за месяц штурма Авдеевки россиянами.

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