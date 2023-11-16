У боях біля Авдіївки загинув воїн, який отримав нагороду від Залужного

Леонід Іщенко загинув у бою з окупантами. Фото: Канівська міська рада

В Україні на війні на Авдіївському напрямку загинув 44-річний воїн Леонід Іщенко з Канева Черкаської області. Його за життя відзначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це повідомила Канівська міська рада у Facebook.

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"Клята війна продовжує приносити нестерпний біль і горе у нашу громаду. Маємо ще одну страшну звістку з фронту", — йдеться в повідомленні

Відомо, що до повномасштабної війни Леонід працював на підприємствах міста.

До лав ЗСУ приєднався 5 травня 2022 року, відтоді служив у 1-й окремій танковій Сіверській бригаді, був командиром танка танкового взводу

"У серпні 2023-го, під час штурму в районі Урожайного на Донеччині разом із побратимами старший сержант "Моцарт" забезпечував вогневою підтримкою наші підрозділи морської піхоти. Крім цього, танкісти Сіверської бригади точними пострілами знищили дві ББМ, вантажівку "Урал" із боєкомплектом і особовий склад армії РФ", — йдеться у повідомленні.

Відзнака Леоніда Іщенка. Фото: Facebook

За службу Україні Леонід Іщенко отримав "Золотий Хрест" від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Крім того, його відзначили ще двома військовими відзнаками – "За честь і славу" Міністерства оборони України та "За хоробрість у бою" Всеукраїнського об’єднання "Україна".

Попрощаються з Героєм України 16 листопада у рідному краю.

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