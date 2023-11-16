В боях у Авдеевки погиб воин, получивший награду от Залужного

Леонид Ищенко погиб в бою с оккупантами. Фото: Каневский городской совет

В Украине на войне на Авдеевском направлении погиб 44-летний воин Леонид Ищенко из Канев Черкасской области. Его при жизни отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Об этом сообщил Каневский городской совет в Facebook.

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"Проклятая война продолжает приносить нестерпимую боль и горе в нашу общину. Есть еще одно страшное известие с фронта ", — говорится в сообщении

Известно, что до полномасштабной войны Леонид работал на предприятиях городка.

В ряды ВСУ присоединился 5 мая 2022 года, с тех пор служил в 1-й отдельной танковой Северской бригаде, был командиром танка танкового взвода.

"В августе 2023-го, во время штурма в районе Урожайного Донецкой области вместе с собратьями старший сержант "Моцарт" обеспечивал огневой поддержкой наши подразделения морской пехоты. Кроме этого, танкисты Северской бригады точными выстрелами уничтожили две ББМ, грузовик и грузовик личный состав армии РФ", — говорится в сообщении.

Награда Леонида Ищенко. Фото: Facebook

За службу Украины Леонид Ищенко получил "Золотой Крест" от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кроме того, его отметили еще двумя военными отличиями - "За честь и славу" Министерства обороны Украины и "За храбрость в бою" Всеукраинского объединения "Украина".

Попрощаются с Героем Украины 16 ноября в родном крае.

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