В боях у Авдеевки погиб воин, получивший награду от Залужного
В Украине на войне на Авдеевском направлении погиб 44-летний воин Леонид Ищенко из Канев Черкасской области. Его при жизни отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Об этом сообщил Каневский городской совет в Facebook.
Героя наградил отличием Залужный
"Проклятая война продолжает приносить нестерпимую боль и горе в нашу общину. Есть еще одно страшное известие с фронта ", — говорится в сообщении
Известно, что до полномасштабной войны Леонид работал на предприятиях городка.
В ряды ВСУ присоединился 5 мая 2022 года, с тех пор служил в 1-й отдельной танковой Северской бригаде, был командиром танка танкового взвода.
"В августе 2023-го, во время штурма в районе Урожайного Донецкой области вместе с собратьями старший сержант "Моцарт" обеспечивал огневой поддержкой наши подразделения морской пехоты. Кроме этого, танкисты Северской бригады точными выстрелами уничтожили две ББМ, грузовик и грузовик личный состав армии РФ", — говорится в сообщении.
За службу Украины Леонид Ищенко получил "Золотой Крест" от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кроме того, его отметили еще двумя военными отличиями - "За честь и славу" Министерства обороны Украины и "За храбрость в бою" Всеукраинского объединения "Украина".
Попрощаются с Героем Украины 16 ноября в родном крае.
Ранее мы сообщали, что на фронте пожертвовал собой еще один защитник Украины . Стало известно о гибели бывшего хоккеиста Макара Ерофеева.
Читайте Новини.LIVE!