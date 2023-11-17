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ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов и не только — новые данные от Генштаба

17 ноября 2023 07:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов и не только — новые данные от Генштаба
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 632 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, а также наносят врагу потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары ВСУ по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Воин ВСУ и военная техника
Воин ВСУ и военная техника. Фото: Генштаб

Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два склада боеприпасов врага.

Украинские военные с беспилотником
Украинские военные с беспилотником. Фото: Генштаб

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

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Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении украинские военные ведут контрбатарейную борьбу. Также они наносят огневое поражение по тылам врага.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными. В боях под Авдеевкой захватчики теряют до 1 тысячи солдат в день.

Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины заявили, что 12 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО. Речь идет о подготовке научно-педагогических работников, инструкторов и других специалистов — как для преподавания процедур планирования и принятия решений по стандартам НАТО (TLP, MDMP, OPP), так и в части усиления языковых возможностей.

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