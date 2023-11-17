ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов и не только — новые данные от Генштаба
Начались 632 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, а также наносят врагу потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары ВСУ по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.
Подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два склада боеприпасов врага.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.
На Херсонском направлении украинские военные ведут контрбатарейную борьбу. Также они наносят огневое поражение по тылам врага.
Напомним, потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными. В боях под Авдеевкой захватчики теряют до 1 тысячи солдат в день.
Также мы писали, что в Министерстве обороны Украины заявили, что 12 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО. Речь идет о подготовке научно-педагогических работников, инструкторов и других специалистов — как для преподавания процедур планирования и принятия решений по стандартам НАТО (TLP, MDMP, OPP), так и в части усиления языковых возможностей.
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