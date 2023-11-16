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На Запоріжжі бійці "Спартан" взяли в полон військових РФ

16 листопада 2023 15:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Запоріжжі бійці "Спартан" взяли в полон військових РФ
Бійці бригади оперативного призначення "Спартан". Фото: Національна гвардія України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Минулого тижня на Запорізькому напрямку бійці бригади оперативного призначення "Спартан" взяли в полон чотирьох російських військових. Вони намагались відновити втрачені позиції на фронті.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив директор департаменту планування застосування Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

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"Спартан" взяли в полон чотирьох окупантів

За його словами, втрати окупанта на фронті зросли. Бійці ЗСУ взяли у полон чотирьох військовиз РФ. Він додав, що ворожі війська намагалися відновити контроль над втраченими українськими позиціями. 

"Як виявилось, деякі з полонених вже відмовлялись від участі в так званій "СВО", після чого були відправлені "на яму", —зазначив Микола Уршалович.

Він також зазначив, що на службу окупанти повернулись  через страх тюремного ув’язнення від 8 до 15 років.

Повідомляється, що бійці одного з підрозділів Нацгвардії знищили важку вогнеметну систему росіян ТОС-А1. 

Нагадаємо, бійці Національної гвардії України поповнили обмінний фонд двома російськими окупантами. Загарбники заявили, що прийшли "захищати мирне населення".

В Міністерстві юстиції України розповіли, чим займаються полонені російські солдати в Україні. Переважно вони займаються обробкою дерева. 

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