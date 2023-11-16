На Запоріжжі бійці "Спартан" взяли в полон військових РФ
Минулого тижня на Запорізькому напрямку бійці бригади оперативного призначення "Спартан" взяли в полон чотирьох російських військових. Вони намагались відновити втрачені позиції на фронті.
Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив директор департаменту планування застосування Нацгвардії полковник Микола Уршалович.
"Спартан" взяли в полон чотирьох окупантів
За його словами, втрати окупанта на фронті зросли. Бійці ЗСУ взяли у полон чотирьох військовиз РФ. Він додав, що ворожі війська намагалися відновити контроль над втраченими українськими позиціями.
"Як виявилось, деякі з полонених вже відмовлялись від участі в так званій "СВО", після чого були відправлені "на яму", —зазначив Микола Уршалович.
Він також зазначив, що на службу окупанти повернулись через страх тюремного ув’язнення від 8 до 15 років.
Повідомляється, що бійці одного з підрозділів Нацгвардії знищили важку вогнеметну систему росіян ТОС-А1.
Нагадаємо, бійці Національної гвардії України поповнили обмінний фонд двома російськими окупантами. Загарбники заявили, що прийшли "захищати мирне населення".
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