На Запоріжжі бійці "Спартан" взяли в полон військових РФ

Бійці бригади оперативного призначення "Спартан". Фото: Національна гвардія України

Минулого тижня на Запорізькому напрямку бійці бригади оперативного призначення "Спартан" взяли в полон чотирьох російських військових. Вони намагались відновити втрачені позиції на фронті.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив директор департаменту планування застосування Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

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За його словами, втрати окупанта на фронті зросли. Бійці ЗСУ взяли у полон чотирьох військовиз РФ. Він додав, що ворожі війська намагалися відновити контроль над втраченими українськими позиціями.

"Як виявилось, деякі з полонених вже відмовлялись від участі в так званій "СВО", після чого були відправлені "на яму", —зазначив Микола Уршалович.

Він також зазначив, що на службу окупанти повернулись через страх тюремного ув’язнення від 8 до 15 років.

Повідомляється, що бійці одного з підрозділів Нацгвардії знищили важку вогнеметну систему росіян ТОС-А1.

Нагадаємо, бійці Національної гвардії України поповнили обмінний фонд двома російськими окупантами. Загарбники заявили, що прийшли "захищати мирне населення".

В Міністерстві юстиції України розповіли, чим займаються полонені російські солдати в Україні. Переважно вони займаються обробкою дерева.