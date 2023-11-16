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В Запорожье бойцы "Спартан" взяли в плен военных РФ

16 ноября 2023 15:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Запорожье бойцы "Спартан" взяли в плен военных РФ
Бойцы бригады оперативного назначения "Спартан". Фото: Национальная гвардия Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На прошлой неделе на Запорожском направлении бойцы бригады оперативного назначения "Спартан" взяли в плен четырех российских военных. Они пытались восстановить утраченные позиции на фрогнте.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил директор департамента планирования применения Нацгвардии полковник Николай Уршалович.

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По его словам, потери оккупантов на фронте выросли. Бойцы ВСУ взяли в плен четырех военных из РФ. Он добавил, что вражеские войска пытались восстановить контроль над утраченными украинскими позициями.

"Как оказалось, некоторые из пленных уже отказывались от участия в так называемой "СВО", после чего были отправлены на яму", — отметил Николай Уршалович.

Он также указал, что на службу оккупанты вернулись из-за страха тюремного заключения от 8 до 15 лет.

Сообщается, что бойцы одного из подразделений Нацгвардии уничтожили тяжелую огнеметную систему россиян ТОС-А1.

Напомним, бойцы Национальной гвардии Украины пополнили обменный фонд двумя российскими оккупантами. Захватчики заявили, что пришли "защищать мирное население".

В Министерстве юстиции Украины рассказали, чем занимаются плененные русские солдаты в Украине. В основном они занимаются обработкой дерева.

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