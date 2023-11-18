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Снайпер СБУ ліквідував ворога на відстані майже 4 кілометри — встановлено новий рекорд

18 листопада 2023 22:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Снайпер СБУ ліквідував ворога на відстані майже 4 кілометри — встановлено новий рекорд
Російський окупант в прицілі українського снайпера. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він ліквідував російського загарбника з відстані у 3800 метрів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, повідомляє РБК-Україна.

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При цьому зазначається, що попередній рекорд становив 3540 метрів.

"Цей постріл спецпризначенець Служби безпеки здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію", — повідомили у прес-службі.

В СБУ додали, що на відео чітко видно влучання у ворожого солдата і переляк загарбників, що стояли поруч.

"Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу, демонструючи вміння ефективно працювати на фантастичних дистанціях", — зазначили у прес-службі.

Раніше ми повідомляли, що генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив відео з перебігом роботи снайперської групи Збройних сил України. Так, на кадрах видно, як українські захисники успішно нищать ворога на передовій.

Нагадуємо, Збройні сили України взяли в полон понтонера чеченського батальйону РФ Ноіка Едуарда Ігоровича, який мешкав у Грозному. Він розповів багато цікавого про свій "бойовий" шлях, який завершився полоном.

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