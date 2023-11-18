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Снайпер СБУ ликвидировал врага на расстоянии почти 4 километра — установлен новый рекорд

18 ноября 2023 22:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Снайпер СБУ ликвидировал врага на расстоянии почти 4 километра — установлен новый рекорд
Российский оккупант в прицеле украинского снайпера. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Снайпер Службы безопасности Украины установил мировой рекорд по результативному выстрелу. Он ликвидировал российского захватчика с расстояния 3800 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, сообщает РБК-Украина.

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При этом отмечается, что предыдущий рекорд составил 3540 метров.

"Этот выстрел спецназовец Службы безопасности произвел из украинской винтовки "Властелин Горизонта", — сообщили в пресс-службе.

В СБУ добавили, что на видео четко видны попадания во вражеского солдата и испуг стоящих рядом захватчиков.

"Снайперы СБУ меняют правила мирового снайпинга, демонстрируя умение эффективно работать на фантастических дистанциях", — отметили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали, что генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал видео с ходом работы снайперской группы Вооруженных сил Украины. Да, на кадрах видно, как украинские защитники успешно уничтожают врага на передовой.

Напомним, Вооруженные силы Украины взяли в плен понтонера чеченского батальона РФ Ноика Эдуарда Игоревича, проживавшего в Грозном. Он рассказал много интересного о своем "боевом" пути, который завершился пленом.

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