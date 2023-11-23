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Сирський показав, як українські дрони ювелірно мінуснули окупантів на передовій

23 листопада 2023 16:55
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Сирський показав, як українські дрони ювелірно мінуснули окупантів на передовій
Українські дрони знищують окупантів. Скриншот
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

За допомогою дронів бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили кількох окупантів на Лиманському напрямку. В цей час росіяни проводили евакуацію, проте їм не судилося завершити місію.

Відповідне відео оприлюднив Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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На відео видно, як троє окупантів несуть четвертого. Проте, коли вони помічають, що на них насувається український дрон, кидають свого товариша та розбігаються у різні боки.

"Лиманський напрямок. Тривають бої. Наші оператори БпЛА знищують росіян FPV-дроном", — підписав відео сам Сирський.

Раніше ГУР МО оприлюднило запис розмови, під час якої російський окупант скаржиться, що в Україні більше дронів, ніж у РФ. Він також розповів про бажання напитися у відпустці та неналежну підготовку.

Нагадаємо, снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він ліквідував російського загарбника з відстані у 3800 метрів.

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