Сырский показал, как украинские дроны ювелирно минуснули оккупантов на передовой

Украинские дроны уничтожают оккупантов. Скриншот

С помощью дронов бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили нескольких оккупантов на Лиманском направлении. В это время россияне проводили эвакуацию, однако им не суждено было завершить миссию.

Соответствующее видео обнародовал Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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На видео видно, как трое оккупантов несут четвертого. Однако, когда они замечают, что на них надвигается украинский дрон, бросают своего товарища и разбегаются в разные стороны.

"Лиманское направление. Продолжаются бои. Наши операторы БпЛА уничтожают россиян FPV-дроном", — подписал видео сам Сырский.

Ранее ГУР МО обнародовало запись разговора, во время которого российский оккупант жалуется, что в Украине больше дронов, чем в РФ. Он также рассказал о желании напиться в отпуске и ненадлежащей подготовке.

Напомним, снайпер Службы безопасности Украины установил мировой рекорд результативного выстрела. Он ликвидировал российского захватчика с расстояния 3800 метров.