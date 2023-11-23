Сырский показал, как украинские дроны ювелирно минуснули оккупантов на передовой
С помощью дронов бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили нескольких оккупантов на Лиманском направлении. В это время россияне проводили эвакуацию, однако им не суждено было завершить миссию.
Соответствующее видео обнародовал Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Как наши бойцы уничтожили оккупантов во время вражеской эвакуации
На видео видно, как трое оккупантов несут четвертого. Однако, когда они замечают, что на них надвигается украинский дрон, бросают своего товарища и разбегаются в разные стороны.
"Лиманское направление. Продолжаются бои. Наши операторы БпЛА уничтожают россиян FPV-дроном", — подписал видео сам Сырский.
Ранее ГУР МО обнародовало запись разговора, во время которого российский оккупант жалуется, что в Украине больше дронов, чем в РФ. Он также рассказал о желании напиться в отпуске и ненадлежащей подготовке.
Напомним, снайпер Службы безопасности Украины установил мировой рекорд результативного выстрела. Он ликвидировал российского захватчика с расстояния 3800 метров.
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