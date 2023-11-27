Американський танк Abrams вперше помітили на фронті в Україні, — The Telegraph
На передовій в Україні вперше помітили танк американського виробництва Abrams. В країні не коментували цього.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на знімок у соцмережах.
Abrams на фронті
У соціальних мережах з'явилися знімки, на яких четверо українських військових позують на танку Abrams. Він був розфарбований в зелений камуфляж.
Сполучені Штати Америки доставили Україні 31 M1A1 Abrams у вересні, однак їх ще не бачили на фронті. Замість них використовували Bradley і Leopard, надані Заходом.
Американські військові навчили українських воїнів керувати Abrams, які активно використовувалися в Іраку та Афганістані.
За словами аналітиків, більше танків, ймовірно, притримується до покращення погодних умов.
Нагадаємо, минулого року США передали Україні 31 танк M1A2 Abrams. Втім ці машини практично не використовувалися в активних бойових діях на українській території.
Також ми писали, що уряд Швейцарії 22 листопада схвалив передачу танків Leopard 2 німецькій компанії Rheinmetall. Однак є умова — продані танки мають залишитися в країні або на території ЄС.
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