Україна не використовує потужні Abrams — експерти назвали причину

Американські танки Abrams. Фото: US Army National Guard

Минулого року США передали Україні 31 танк M1A2 Abrams. Втім ці машини практично не використовувалися в активних бойових діях на українській території.

Про це повідомляє Business Insider.

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Чому Україна не використовує Abrams

За словами експерта, причина полягає в складності експлуатації даних танків через погіршення погодних умов і міцні оборонні позиції Росії.

Вони припустили, що танки навряд чи будуть активно залучені до весни.

Колишній полковник морської піхоти США та нинішній старший консультант у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Марк Канчіан зазначив, що українські війська, ймовірно, тримають їх як резерв, враховуючи стабільність фронтової лінії.

Канчіан також згадав, що з моменту отримання перших Abrams Україна, можливо, інтегрувала їх з американськими бойовими машинами піхоти M2 Bradley.

Також він зазначив, що Bradley, які надійшли на Україну раніше, вже встигли проявити себе у бойових умовах. Однак, на його думку, зимові умови роблять відправлення та підтримання малих груп Bradley та Abrams непрактичними та логістично складними.

Канчіан вважає, що українські війська чекатимуть на відповідний момент для активного використання танків, можливо, до весни, коли почнеться новий наступ.

Нагадаємо, Литва відремонтує танки Leopard, які пошкодилися під час ведення бойових дій в Україні. Для цього буде залучено литовських та німецьких експертів.

Також ми писали, що голова Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що танки ABRAMS не витримають довго, якщо їх відправити на фронт. Тому українські військові будуть використовувати їх для прориву оборони ворога.