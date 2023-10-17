США передали Украине все танки Abrams, которые обещали

Танк Abrams. Фото: google.com

Соединенные Штаты Америки отправили Украине 31 танк M1A1 Abrams. Такое количество обещал передать для ВСУ президент Джо Байден.

Об этом сообщил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл для "Голоса Америки".

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"Все украинцы, которые тренировались на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам", — рассказал О'Доннелл.

По его словам, для того, чтобы Abrams попали непосредственно на поле боя, необходимо определенное время. Он отметил, что украинским войскам следует убедиться, что имеют необходимые элементы поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских оккупантов.

"Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки", — добавил О'Доннелл.

Напомним, Литва отремонтирует танки Leopard, повредившиеся во время ведения боевых действий в Украине. Для этого будут привлечены литовские и немецкие эксперты.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что танки ABRAMS не выдержат долго, если их отправить на фронт. Потому украинские военные будут использовать их для прорыва обороны врага.