Танки Abrams, характеристики, історія використання

Американські танки Abrams на навчаннях у Польщі восени 2023 року. Фото: Reuters/ Kacper Pempel

Американська бронетехніка уже наступного тижня прибуде до України. Танки Abrams, які отримають військовослужбовці ЗСУ, до російсько-української війни брали участь у кількох військових конфліктах. У яких саме і з яким результатом — у сьогоднішньому матеріалі.

Найдорожчий танк світу

Американські важкі танки Abrams уже наступного тижня прибудуть до України. Про це заявив особисто президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленським. Отже, процес передачі цієї унікальної бронетехніки добігає кінця. А українська армія отримає дуже потужне західне озброєння.

Читайте також:

При цьому Abrams’и з’явилися на світ ще понад 40 років тому, на початку 80-х років минулого століття. І досі не застаріли, а активно використовуються не тільки американськими збройними силами. Ці танки мають на озброєнні Єгипет і Саудівська Аравія, Кувейт та Ірак, Австралія та Китайська Республіка (Тайвань). Крім того, американською бронетехнікою зацікавилися і дві країни НАТО — Польща уже почала отримувати перші зразки танків, Румунія тільки планує придбати у США цю зброю (понад 50 одиниць).

Чим унікальний американський танк виробництва компанії General Dynamics Land System? На це питання є ціла низка відповідей. Так, саме на Abrams’ах уперше в історії танкобудівництва були встановлені гармати для снарядів зі збідненим ураном. Такі снаряди (які, попри істеричні заяви російської влади, зовсім не є радіоактивними) здатні пробити захист будь-якої іншої бронетехніки світу.

А от броня самих американських танків вважається чи не найпотужнішою у світі. Це, зокрема, досягнуто і за рахунок того, що у броні використовується уже згаданий збіднений уран — принаймні, на передній частині башти та корпусу танка. Це, звісно, створило певні проблеми, бо збіднений уран дуже важкий, майже удвічі важчий за свинець, але конструктори зуміли впоратися із цією проблемою.

А от проблеми класичного для танків дизельного двигуна американці вирішили кардинально — поставивши на Abrams газотурбінні двигуни (ГД). Вони менші за дизельні, простіші, надійніші і мають більший ресурс. Для умов України є ще один безсумнівний козир — газотурбінні двигуни краще запускаються за низьких температур. А прибувають танки до України уже майже в середині осені, перед початком холодної пори року, тож ця перевага ГД над дизелями стане в нагоді.

В цілому, Abrams називають найдорожчим танком світу. І цей неофіційний титул він заслужив уповні. Де ж американські важкі танки воювали до російсько-української війни?

Центральна Азія та Близький Схід

Найпершою війною, в якій американські танки Abrams взяли участь, став військовий конфлікт у Перській затоці 1991 року. Тоді союзники (головні сили яких становили саме ЗС США) звільняли Кувейт від іракської окупації. Усього в цій війні взяли участь понад 1800 танків Abrams — і вони показали себе у всій красі.

Так, 26 лютого 1991-го у великій танковій битві із цілою дивізією іракської армії американці знищили 24 радянські танки Т-72, втративши при цьому лише чотири. А на початку березня у битві за Румайлу сили союзників, здобувши велику перемогу, втратили взагалі лише один Abrams — і той був знищений вогнем, який перекинувся із знищеного Т-72.

При цьому за усю кувейтську кампанію було втрачено лише девять Abrams’ів. Але сім з них, за американськими даними, стали жертвами "дружнього вогню", тобто постраждали від своїх же. А два інших, пошкоджених іракськими військовими, підірвали самі екіпажі — через те, що їх неможливо було евакуювати. Отже, перевага американської бронетехніки проти радянської, яку використовували війська Іраку, була безсумнівною.

Наступна війна для Abrams також відбулася в Іраку — з 2003 по 2011 роки. І тоді також американська бронетехніка не дала жодного шансу ворогу. Так, у одній із битв було знищено сім Т-72, тоді як ЗС США взагалі не зазнали втрат. В одному із боїв один танк Abrams отримав 15 влучань з РПГ — і при цьому продовжив вести бойові дії!

Уже без участі власне збройних сил США танки Abrams використовувалися як армією постхусейнівського Іраку, так і єменськими урядовими військами, які вели боротьбу з бунтівниками-хуситами.

Чи підійдуть Abrams для України

Як бачимо, усі ці війни, в яких американські танки Abrams продемонстрували себе у всій красі та зарекомендували з найкращого боку, відбувалися на відмінній від українських географічних реалій території. Але, як пояснював раніше Новинам.LIVE відомий військовий експерт, полковник запасу Збройних сил Сергій Грабський, війна на українських теренах зовсім не стане для цієї бронетехніки несподіванкою.

Причина тут проста — час і мета створення Abrams. Ці танки з’явилися на світ у часи Холодної війни, на початку 80-х, коли після початку радянської окупації Афганістану та смерті лідера СРСР Леоніда Брежнєва і заміни його на очільника КДБ (звідки вийшов і нинішній кремлівський диктатор Володимир Путін) Юрія Андропова — світ знову опинився на межі воєнного конфлікту між двома наддержавами.

Тож "Абрамси" створювалися для війни саме на території Європи. А якщо бути точним, то на території європейської частини Радянського Союзу — тобто у першу чергу України. За іронією долі, через 30 років після завершення Холодної війни Abrams таки прибувають до України. І воюватимуть вони якраз проти армії тієї імперії, якою керує у Кремлі колишній кадебіст. Тож певним чином ця бронетехніка таки буде використана за прямим своїм призначенням.

А як саме вона буде використана — залежить уже від українських танкістів. Втім, практика використання військовослужбовцями ЗСУ іншої західної зброї — як танків (Leopard та Challenger), так і значно дорожчої та складнішої техніки (системи ППО, зокрема американські ж Patriot) — показує, що українські воїни досить вміло та ефективно керують тією технікою, яку надають нам західні партнери.

Тож і від Abrams на фронті варто чекати позитивних новин. Тим паче, на цьому тижні, за деякою інформацією, Сили оборони України таки прорвали у кількох місцях усі ешелони "лінії Суровікіна". А це означає, що перед ЗСУ відкриється оперативний простір. Тож американським танкам буде де розгулятися!