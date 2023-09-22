Танки Abrams, характеристики, история использования

Американские танки Abrams на учениях в Польше осенью 2023 года. Фото: Reuters/ Kacper Pempel

Американская бронетехника уже на следующей неделе прибудет в Украину. Танки Abrams, полученные военнослужащими ВСУ, до российско-украинской войны участвовали в нескольких военных конфликтах. В каких именно и с каким результатом — в сегодняшнем материале.

Самый дорогой танк мира

Американские тяжелые танки Abrams уже на следующей неделе прибудут в Украину. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Итак, процесс передачи этой уникальной бронетехники подходит к концу. А украинская армия получит очень мощное западное вооружение.

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При этом Abrams появились на свет еще более 40 лет назад, в начале 80-х годов прошлого века. До сих пор не устарели, а активно используются не только американскими вооруженными силами. Эти танки имеют на вооружении Египет и Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак, Австралия и Китайская Республика (Тайвань). Кроме того, американской бронетехникой заинтересовались и две страны НАТО — Польша уже начала получать первые образцы танков, Румыния только планирует приобрести у США это оружие (более 50 единиц).

Чем уникален американский танк производства компании General Dynamics Land System? На этот вопрос есть целый ряд ответов. Так, именно на Abrams'ах впервые в истории танкостроения были установлены пушки для снарядов с обедненным ураном. Такие снаряды (которые, несмотря на истерические заявления российских властей, совсем не радиоактивны) способны пробить защиту любой другой бронетехники мира.

А вот броня самих американских танков считается едва ли не самой мощной в мире. Это, в частности, достигнуто и за счет того, что в броне используется уже упомянутый обедненный уран, по крайней мере, на передней части башни и корпуса танка. Это, конечно, создало определенные проблемы, потому что обедненный уран очень тяжелый, почти вдвое тяжелее свинца, но конструкторы сумели справиться с этой проблемой.

А вот проблемы классического для танков дизельного двигателя американцы решили кардинально — поставив на Abrams газотурбинные двигатели (ГД). Они меньше дизельных, более простые, надежные и имеют больший ресурс. Для условий Украины есть еще один несомненный козырь — газотурбинные двигатели лучше запускаются при низких температурах. А прибывают танки в Украину уже почти в середине осени, перед началом холодного времени года, поэтому это преимущество ГД над дизелями пригодится.

В целом Abrams называют самым дорогим танком мира. И этот неофициальный титул он заслужил полностью. Где же американские тяжелые танки воевали до российско-украинской войны?

Центральная Азия и Ближний Восток

Первой войной, в которой американские танки Abrams приняли участие, стал военный конфликт в Персидском заливе 1991 года. Тогда союзники (главные силы которых составляли именно ВС США) освобождали Кувейт от иракской оккупации. Всего в этой войне приняло участие более 1800 танков Abrams — и они показали себя во всей красе.

Так, 26 февраля 1991-го в великом танковом сражении с целой дивизией иракской армии американцы уничтожили 24 советских танка Т-72, потеряв при этом всего четыре. А в начале марта в битве за Румайлу силы союзников, одержав великую победу, потеряли вообще только один Abrams — и тот был уничтожен огнем, перекинувшимся из уничтоженного Т-72.

При этом за всю кувейтскую компанию было потеряно только девять Abrams. Но семь из них, по американским данным, стали жертвами "дружеского огня", то есть пострадали от своих же. А два других, поврежденных иракскими военными, взорвали сами экипажи — потому что их невозможно было эвакуировать. Итак, преимущество американской бронетехники против советской, используемой войсками Ирака, было несомненным.

Следующая война для Abrams также произошла в Ираке — с 2003 по 2011 годы. И тогда американская бронетехника не дала ни одного шанса врагу. Так, в одной из битв было уничтожено семь Т-72, тогда как ВС США вообще не понесли потери. В одном из боев один танк Abrams получил 15 попаданий из РПГ и при этом продолжил вести боевые действия!

Уже без участия вооруженных сил США танки Abrams использовались как армией постхусейновского Ирака, так и йеменскими правительственными войсками, которые вели борьбу с мятежниками-хуситами.

Подойдут ли Abrams для Украины

Как видим, все эти войны, в которых американские танки Abrams продемонстрировали себя во всей красе и зарекомендовали с лучшей стороны, происходили на отличной от украинских географических реалий территории. Но, как объяснял ранее Новинам.LIVE известный военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Сергей Грабский, война на украинских территориях вовсе не станет для этой бронетехники неожиданностью.

Причина здесь проста — время и цель создания Abrams. Эти танки появились на свет во времена Холодной войны, в начале 80-х, когда после начала советской оккупации Афганистана и смерти лидера СССР Леонида Брежнева и замены его главой КГБ (откуда вышел и нынешний кремлевский диктатор Владимир Путин) Юрия Андропова — мир снова оказался на грани военного конфликта между двумя сверхдержавами.

Так что "Абрамсы" создавались для войны именно на территории Европы. А если быть точным, то на территории европейской части Советского Союза, то есть в первую очередь Украины. По иронии судьбы, через 30 лет после завершения Холодной войны Abrams все-таки прибывают в Украину. И будут воевать как раз против армии той империи, которой руководит в Кремле бывший кагебист. Поэтому в определенном смысле эта бронетехника будет использована по прямому своему назначению.

А как именно он будет использован — зависит уже от украинских танкистов. Впрочем, практика использования военнослужащими ВСУ другого западного оружия — как танков (Leopard и Challenger), так и значительно более дорогой и более сложной техники (системы ПВО, в частности,американские Patriot) — показывает, что украинские воины достаточно умело и эффективно управляют той техникой, которую предоставляют нам западные партнеры.

Так что и от Abrams на фронте стоит ждать положительных новостей. Тем более, на этой неделе, по некоторой информации, Силы обороны Украины прорвали в нескольких местах все эшелоны "линии Суровикина". А это значит, что перед ВСУ откроется оперативное пространство. Так что американским танкам будет где разгуляться!