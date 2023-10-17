США передали Україні всі танки Abrams, які обіцяли

Танк Abrams. Фото: google.com

Сполучені Штати Америки відправили Україні 31 танк M1A1 Abrams. Таку кількість обіцяв передати для ЗСУ президент Джо Байден.

Про це повідомив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл для "Голосу Америки".

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"Всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військами в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків", — розповів О'Доннелл.

За його словами, для того, щоб Abrams потрапили безпосередньо на поле бою необхідно певний час. Він наголосив, що українським військам слід переконатися, що мають необхідні елементи підтримки, і визначитися, коли і де використовувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських окупантів.

"Я думаю, що Україна буде обачна в тому, коли і де вона використовуватиме американські танки", — додав О'Доннелл.

Нагадаємо, Литва відремонтує танки Leopard, які пошкодилися під час ведення бойових дій в Україні. Для цього залучать литовських та німецьких експертів.

Також ми писали, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що танки ABRAMS не витримають довго, якщо їх відправити на фронт. Тому українські військові будуть використовувати їх для прориву оборони ворога.