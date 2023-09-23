Буданов зізнався, для чого насправді використовуватимуть танки ABRAMS

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: УНІАН / Віктор Ковальчук

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що танки ABRAMS не витримають довго, якщо їх відправити на фронт. Тому українські військові будуть використовувати їх для прориву оборони ворога.

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю War Zone.

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Так, Буданов зазначив, що російські загарбники активно мінують окуповану територію протитанковими мінами і використовують значну кількість дронів-камікадзе, що становить загрозу для танків. Тому український контрнаступ в основному проводиться без використання бронетехніки, лише за допомогою піхоти та артилерії

Танки для України від західних партнерів

Нагадаємо, що американська бронетехніка уже наступного тижня прибуде до України. Танки Abrams, які отримають військовослужбовці ЗСУ, до російсько-української війни брали участь у кількох військових конфліктах. У яких саме і з яким результатом — у матеріалі.

Також ми повідомляли, що за час повномасштабної війни Збройні сили України отримали від Заходу 471 танк. Зважаючи на втрати Росії, кількість танків у арміях обох країн, що воюють, зрівнялася.

Додамо, що найближчим часом Німеччина та Данія у рамках військової підтримки відправлять до України танки Leopard 1A5. При цьому німецькі фахівці продовжують допомагати у навчанні українських військових.