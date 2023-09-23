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Буданов признался, для чего на самом деле будут использовать танки ABRAMS

23 сентября 2023 23:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Буданов признался, для чего на самом деле будут использовать танки ABRAMS
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что танки ABRAMS не выдержат долго, если их отправить на фронт. Потому украинские военные будут использовать их для прорыва обороны врага.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью War Zone.

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Так, Буданов отметил, что российские захватчики активно минируют оккупированную территорию противотанковыми минами и используют значительное количество дронов-камикадзе, что представляет угрозу для танков. Поэтому украинское контрнаступление в основном проводится без использования бронетехники, только с помощью пехоты и артиллерии.

Танки для Украины от западных партнеров

Напомним, что американская бронетехника уже на следующей неделе прибудет в Украину. Танки Abrams, полученные военнослужащими ВСУ, до российско-украинской войны участвовали в нескольких военных конфликтах. В каких именно и с каким результатом — в материале.

Также мы сообщали, что за время полномасштабной войны Вооруженные силы Украины получили от Запада 471 танк. Учитывая потери России, количество танков в армиях обеих воюющих стран сравнялось.

Добавим, что в ближайшее время Германия и Дания в рамках военной поддержки отправят в Украину танки Leopard 1A5. При этом немецкие специалисты продолжают помогать в обучении украинским военным.

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