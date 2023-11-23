Украина не использует мощные Abrams — эксперты назвали причину

Американские танки Abrams. Фото: US Army National Guard

В прошлом году США передали Украине 31 танк M1A2 Abrams. Впрочем, эти машины практически не использовались в активных боевых действиях на украинской территории.

Об этом сообщает Business Insider.

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Почему Украина не использует Abrams

По словам экспертом, причина заключается в сложности эксплуатации данных танков из-за ухудшающихся погодных условий и прочных оборонительных позиций России.

Они предположили, что танки вряд ли будут активно задействованы до наступления весны.

Бывший полковник морской пехоты США и нынешний старший консультант в Центре стратегических и международных исследований Марк Канчиан, отметил, что украинские войска, вероятно, держат их в качестве резерва, учитывая стабильность фронтовой линии.

Канчиан также упомянул, что с момента получения первых Abrams, Украина, возможно, интегрировала их с американскими боевыми машинами пехоты M2 Bradley.

Также он отметил, что Bradley, поступившие на Украину ранее, уже успели проявить себя в боевых условиях. Однако, по его мнению, зимние условия делают отправку и поддержание малых групп Bradley и Abrams непрактичными и логистически сложными.

Канчиан считает, что украинские войска будут ждать подходящего момента для активного использования танков, возможно, до весны, когда начнется новое наступление.

Напомним, Литва отремонтирует танки Leopard, повредившиеся во время ведения боевых действий в Украине. Для этого будут привлечены литовские и немецкие эксперты.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что танки ABRAMS не выдержат долго, если их отправить на фронт. Потому украинские военные будут использовать их для прорыва обороны врага.