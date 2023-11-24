У США назвали терміни, коли українці використають на полі бою танки Abrams

Танк Abrams. Фото: U.S. Army / Patrick Albright

Українські військові, найімовірнше, використають західні танки Abrams навесні, під час нового контрнаступу. Зараз ці танки Україна тримає в резерві.

Таку думку висловив полковник Корпусу морської піхоти США у відставці, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан у коментарі Business Insider.

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За словами Канчіана, наразі українські бійці чекають "слушного часу" та тримають танки Abrams в резерві. Активно використовувати вони їх почнуть, ймовірно, вже на весні, коли зможуть почати новий контрнаступ.

"Оскільки фронт стабільний, українці, швидше за все, тримають їх в резерві. Проте, отримавши першу партію Abrams, бійці могли змішати їх з уже отриманими американськими бойовими машинами M2 Bradley", — поділився експерт.

Водночас полковник наголосив, що рішення відправляти на фронті групи танків, навіть невеликі, було б "неефективним" з логістичної точки зори.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Сполучені Штати Америки відправили Україні 31 танк M1A1 Abrams. Таку кількість обіцяв передати для ЗСУ президент Джо Байден.

Також ми писали, що очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що танки ABRAMS не витримають довго, якщо їх відправити на фронт. Тому українські військові будуть використовувати їх для прориву оборони ворога.