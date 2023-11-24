В США назвали термины, когда украинцы используют на поле боя танки Abrams

Танк Абрамс. Фото: США Army / Patrick Albright

Украинские военные, скорее всего, используют западные танки Abrams весной, во время нового контрнаступления. В настоящее время эти танки Украина держит в резерве.

Такое мнение высказал полковник Корпуса морской пехоты США в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан в комментарии Business Insider.

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По словам Канчиана, украинские бойцы ждут "подходящего времени" и держат танки Abrams в резерве. Активно использовать они их начнут, вероятно, уже весной, когда смогут начать новое контрнаступление.

"Поскольку фронт стабилен, украинцы, скорее всего, держат их в резерве. Однако, получив первую партию Abrams, бойцы могли смешать их с уже полученными американскими боевыми машинами M2 Bradley", — поделился эксперт.

В то же время полковник подчеркнул, что решение отправлять на фронте группы танков, даже небольшие, было бы "неэффективным" с логистической точки зрения.

Напомним, в октябре стало известно, что Соединенные Штаты Америки отправили Украине 31 танк M1A1 Abrams. Такое количество обещал передать для ВСУ президент Джо Байден.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что танки ABRAMS не выдержат долго, если их отправить на фронт. Потому украинские военные будут использовать их для прорыва обороны врага.