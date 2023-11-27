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Американский танк Abrams впервые заметили на фронте в Украине, — The Telegraph

27 ноября 2023 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Американский танк Abrams впервые заметили на фронте в Украине, — The Telegraph
Американский танк Abrams и украинские военные. Фото: OSINTtechnical
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На передовой в Украине впервые заметили танк американского производства Abrams. В стране этого не комментировали.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на снимок в соцсетях.

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Abrams на фронте

В социальных сетях появились снимки, на которых четверо украинских военных позируют на танке Abrams. Он был раскрашен в зеленый камуфляж.

Соединенные Штаты Америки доставили Украине 31 M1A1 Abrams в сентябре, но их еще не видели на фронте. Вместо них использовали Bradley и Leopard, предоставленные Западом.

Американские военные научили украинских воинов управлять Abrams, которые активно использовались в Ираке и Афганистане.

По словам аналитиков, больше танков, вероятно, придерживается до улучшения погодных условий.

Напомним, в прошлом году США передали Украине 31 танк M1A2 Abrams. Впрочем, эти машины практически не использовались в активных боевых действиях на украинской территории.

Также мы писали, что правительство Швейцарии 22 ноября одобрило передачу танков Leopard 2 немецкой компании Rheinmetall. Однако есть условие — проданные танки должны остаться в стране или на территории ЕС.

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