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Повітряний таран — як ЗСУ знищили ворожий БпЛА, який коригував вогонь артилерії РФ

27 листопада 2023 14:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряний таран — як ЗСУ знищили ворожий БпЛА, який коригував вогонь артилерії РФ
Ворожий БпЛА, який знищили ЗСУ. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові відслідкували ворожий безпілотник, який коригував вогонь російської артилерії. Бійці вирішили знищити коригувальника найбільш доступним способом — повітряним тараном.

Про це повідомили в ОК "Північ"

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"Саме так виглядає повітряний таран XXI століття: пілот нашого дрона помітив ворожий безпілотний літальний апарат DJI Matrice 300 RTK, який коригував вогонь російської артилерії", — йдеться у повідомленні. 

Відтак, бійці прийняли рішення знищити коригувальника найбільш доступним способом — повітряним тараном. В результаті дрон наших захисників залишився в повітрі, а ворожа "пташка" впала.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Єрмак показав, як ЗСУ ефектно нищать російські танки

Також ми писали, що  23 листопада стало відомо, що Збройні сили України ліквідували російського воєнного кореспондента, який знімав сюжети про окупацію Київської області. На момент отримання смертельного поранення він перебував на окупованій території Запорізької області. Йдеться про воєнкора Бориса Максудова. 

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