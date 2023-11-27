Воздушный таран — как ВСУ уничтожили вражеский БпЛА, корректировавший огонь артиллерии РФ

Вражеский БпЛА, который уничтожили ВСУ. Фото: скриншот

Украинские военные отследили вражеский беспилотник, корректировавший огонь российской артиллерии. Бойцы решили уничтожить корректировщика наиболее доступным способом — воздушным тараном.

Об этом сообщили в ОК "Север".

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Воздушный таран беспилотников

"Именно так выглядит воздушный таран XXI века: пилот нашего дрона заметил вражеский беспилотный летательный аппарат DJI Matrice 300 RTK, корректировавший огонь российской артиллерии", — говорится в сообщении.

Следовательно, бойцы приняли решение уничтожить корректировщика наиболее доступным способом — воздушным тараном. В результате дрон наших защитников остался в воздухе, а вражеская "птичка" упала.

Напомним, недавно Андрей Ермак показал, как ВСУ эффектно уничтожают российские танки.

Также мы писали, что 23 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского военного корреспондента, снимавшего сюжеты об оккупации Киевской области. В момент получения смертельного ранения он находился на оккупированной территории Запорожской области. Речь идет о военкоре Борисе Максудове.