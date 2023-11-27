В Генштабе показали, как украинские воины ликвидировали оккупанта под Авдеевкой

Удар по российскому оккупанту. Фото: скриншот из видео

Российские оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении. Бойцы ВСУ ни на миг не прекращают выполнять свои обязанности, ликвидируя захватчиков и их технику.

В Генштабе показали профессиональную работу 47-й отдельной механизированной бригады по ликвидации противника.

Читайте также:

Ликвидация оккупанта

"После масштабных потерь в бронированной технике активно задействована пехота противника, которая передвигается малыми группами", — говорится в сообщении.

На видео можно увидеть эффектную работу 47-й отдельной механизированной бригады, воины которой профессионально уничтожили российского захватчика.

Напомним, на передовой в Украине впервые был замечен танк американского производства Abrams. В стране этого не комментировали.

Также мы писали, что продолжаются 642 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты не прекращают обстрелов, а бойцы ВСУ продолжают наносить удары по врагу.

Добавим, украинские военные отследили вражеский беспилотник, корректировавший огонь российской артиллерии. Бойцы решили уничтожить корректировщика наиболее доступным способом — воздушным тараном.