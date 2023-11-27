У Генштабі розповіли, чи утримує Україна позиції на лівобережжі Дніпра

Український військовий в окопі. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 642 добу широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти не припиняють обстрілів, а бійці ЗСУ продовжують завдавати удари по ворогу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Російські обстріли

Протягом доби відбулось 79 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали один ракетних та три авіаційних удари, а також здійснили 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони було відбито три атаки.

На Лиманському напрямку російські окупанти вели безуспішні штурмові дії.

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 26 атак противника біля. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там українські воїни відбили дев'ять атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник два рази безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник з артилерії обстріляв місто Херсон.

Успіхи України на фронті

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження окупантам", — йдеться у повідомленні.

Робота української ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі додали, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Збройні сили України закликали українців зберігати режим інформаційної тиші. Військові зазначили, що саме стриманість у поширені інформації є гарантом їхнього власного життя.

Також ми писали, що ураган, який накрив частину України, фактично унеможливлює активні бойові дії на фронті. Але для десантної операції через Дніпро зниження температури ще недостатнє, потрібні тижні холодної погоди для замерзання річки.