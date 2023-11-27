В Генштабе рассказали, удерживает ли Украина позиции на левобережье Днепра

Украинский военный в окопе. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 642 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты не прекращают обстрелов, а бойцы ВСУ продолжают наносить удары по врагу.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Российские обстрелы

В течение суток произошло 79 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли один ракетный и три авиационных удара, а также совершили 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны было отражено три атаки.

На Лиманском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.

На Бахмутском направлении украинские военные отразили 26 атак противника на территории. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там украинские воины отразили девять атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении противник два раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник из артиллерии обстрелял город Херсон.

Успехи Украины на фронте

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение оккупантам", — говорится в сообщении.

Работа украинской ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе добавили, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Вооруженные силы Украины призвали украинцев сохранять режим информационной тишины. Военные отметили, что именно воздержание в распространенной информации является гарантом их собственной жизни.

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