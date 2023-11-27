Чи зупинить негода контрнаступ ЗСУ: пояснення полковника ЗСУ

Зима на фронті. Фото: 56 ОПМБр

Ураган, який накрив частину України, фактично унеможливлює активні бойові дії на фронті. Але для десантної операції через Дніпро зниження температури ще недостатнє, потрібні тижні холодної погоди для замерзання річки.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Негода, яка охопила південну частину України, фактично призупинила бойові дії на фронті.

"Звісно, ураган не завадить артилерійським обстрілам, — підкреслив Петро Черник, — але вести наступальні дії в таких умовах неможливо".

Тож ні про контрнаступ Сил оборони України, ні про атаки російських окупантів на Авдіївку та інші напрямки, де вирує негода, зараз не може йтись.

"Ні ракетні системи, ні безпілотники в таких умовах неможливо використовувати", — наголосив експерт.

Чи можливий десант через Дніпро

Полковник ЗСУ також прокоментував можливість десанту ЗСУ через Дніпро на лівобережну частину Херсонської області.

"В теорії це може бути. У свій час американські війська, якими керував майбутній перший президент країни Джордж Вашингтон, перейшли замерзлий Гудзон і завдали поразки англійцям", — нагадав один із історичних прикладів Петро Черник.

Але, додав експерт, для цього на річці такого масштабу, як Дніпро, крига має промерзнути щонайменше на один метр. Тож можливість десантної операції на Дніпрі — це питання не днів, а тижнів, за умови стабільно низької температури.

Нагадаємо, що потужний шторм у Криму затоплював будинки, зносив вікна у будівлях, а також здував людей. Крім того, частина півострова залишилася без електрики та газопостачання, а хвилі в морі досягали п'яти метрів. Також майже 500 тисяч мешканців Криму залишились без електрики.