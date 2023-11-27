Остановит ли непогода контрнаступление ВСУ: объяснение полковника ВСУ

Зима на фронте. Фото: 56 ОПМБр

Ураган, накрывший часть Украины, фактически делает невозможным активные боевые действия на фронте. Но для десантной операции через Днепр снижение температуры еще недостаточно, нужны недели холодной погоды для замерзания реки.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Непогода, охватившая южную часть Украины, фактически приостановила боевые действия на фронте.

"Конечно, ураган не помешает артиллерийским обстрелам, — подчеркнул Петр Черник, — но вести наступательные действия в таких условиях невозможно".

Так что ни о контрнаступлении Сил обороны Украины, ни об атаках российских оккупантов на Авдеевку и другие направления, где бурлит ненастье, сейчас не может идти речи.

"Ни ракетные системы, ни беспилотники в таких условиях невозможно использовать", — подчеркнул эксперт.

Возможен ли десант через Днепр

Полковник ВСУ также прокомментировал возможность десанта ВСУ через Днепр на левобережную часть Херсонской области.

"В теории это может быть. Одно время американские войска, которыми руководил будущий первый президент страны Джордж Вашингтон, перешли замерзший Гудзон и нанесли поражение англичанам", — напомнил один из исторических примеров Петр Черник.

Но, добавил эксперт, для этого на реке такого масштаба, как Днепр, лед должен промерзнуть как минимум на один метр. Так что возможность десантной операции на Днепре — это вопрос не дней, а недель, при стабильно низкой температуре.

Напомним, что мощный шторм в Крыму затапливал дома, сносил окна в зданиях, а также сдувал людей. Кроме того, часть полуострова осталась без электричества и газоснабжения, а волны в море достигали пяти метров. Также около 500 тысяч жителей Крыма остались без электричества.