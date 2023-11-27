Збройні сили закликали українців до інформаційної тиші

Збройні сили України. Фото: Генштаб

Збройні сили України закликали українців зберігати режим інформаційної тиші. Військові зазначили, що саме стриманість у поширені інформації є гарантом їхнього власного життя.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

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"Друзі! Українці, медійники, лідери думок. Збройні Сили України закликають вас не псувати росіянам сюрпризи", — говориться у повідомленні.

Військові зазначили, що чудово розуміють, як важко буває стриматися, коли хочеться повідомити цікаві новини.

"Але зараз не час для натяків, що, мовляв, десь може трапитись щось цікаве", — пояснили в СтратКомі ЗСУ.

Також в ЗСУ нагадали, що саме інформаційна тиша допоможе забезпечити успішність операцій проти ворога.

"Чим несподіванішими для ворога будуть сюжетні повороти, тим краще для всіх нас. Тому просимо допомагати Збройним Силам і зберігати тишу. Дякуємо", — наголосили у Збройних силаї.

Раніше ми розповідали, що Збройні сили України ліквідували російського воєнного кореспондента, який знімав сюжети про окупацію Київської області. На момент отримання смертельного поранення він перебував на окупованій території Запорізької області.

Нагадуємо, що в Авдіївці українські бійці продовжують стримувати наступ ворога. При цьому жити в Авдіївці на сьогоднішній день неможливо. Місто знищене на понад 50%.