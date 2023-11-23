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Авдіївка знищена більш ніж на 50%, жити там неможливо — військовий

23 листопада 2023 11:12
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Павло Зінченко
редактор
Авдіївка знищена більш ніж на 50%, жити там неможливо — військовий
Старий чоловік біля зруйнованої будівлі в Авдіївці. Фото: The New York Times
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Авдіївці українські бійці продовжують стримувати наступ ворога. При цьому жити в Авдіївці на сьогоднішній день неможливо. Місто знищене на понад 50%.

Про це розповів речник 47 ОМБр Дмитро Лазуткін.

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"Українським захисникам щодня доводиться відбивати десятки атак. Бойова лінія не зменшується, ми постійно проводимо контрдії і ефективно знищуємо ворога. Постійно просуватися ворогу не дають", — зазначив Лазуткін.

Наразі ворог намагається контролювати населені пункти навкого Адіївки, втім успіху досягнути не може.

За словами речника, місто залишається потужним оборонним рубежем. Ворог перегруповується на Авдіївському напрямку й готується до нових атак. Однак ЗСУ не дають просуватися окупантам.

Раніше ми повідомляли, що у районі Авдіївки Донецької області росіяни пішли у наступ, кинувши вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою. Проте наступ не виявився вдалим, окупанти втратили майже 80% своєї військової техніки.

Нагадуємо, що днями російським військовим вперше вдалося проникнути на танку в промислову зону Авдіївки. Проте українські військові атакували танк за допомогою безпілотника.

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