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Авдеевка уничтожена более чем на 50%, жить там невозможно — военный

23 ноября 2023 11:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Авдеевка уничтожена более чем на 50%, жить там невозможно — военный
Старик возле разрушенного здания в Авдеевке. Фото: The New York Times
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Авдеевке украинские бойцы продолжают сдерживать наступление врага. При этом жить в Авдеевке сегодня невозможно. Город уничтожен более чем на 50%.

Об этом рассказал спикер 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин.

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"Украинским защитникам каждый день приходится отбивать десятки атак. Боевая линия не уменьшается, мы постоянно проводим контрдействия и эффективно уничтожаем врага. Постоянно продвигаться врагу не дают", — отметил Лазуткин.

Сейчас враг пытается контролировать населенные пункты напротив Адеевки, впрочем успеха достичь не может.

По словам спикера, город остается мощным оборонительным рубежом. Враг перегруппировывается на Авдеевском направлении и готовится к новым атакам. Однако ВСУ не дают продвигаться оккупантам.

Ранее мы сообщали, что в районе Авдеевки Донецкой области россияне пошли в наступление, бросив вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой. Однако наступление не оказалось удачным, оккупанты потеряли почти 80% своей военной техники.

Напомним, что на днях российским военным впервые удалось проникнуть на танке в промышленную зону Авдеевки. Однако украинские военные атаковали танк с помощью беспилотника.

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