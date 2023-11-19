Під Авдіївкою росіяни почали застосовувати бронемашини-камікадзе

Застосування росіянами бронемашин-камікадзе. Фото: скриншот з відео

Днями російським військовим вперше вдалося проникнути на танку в промислову зону Авдіївки. Проте українські військові атакували танк за допомогою безпілотника.

Про це пише Bild.

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"Після удару танк загорівся, проте екіпаж спершу не покинув його, спробувавши зрозуміти, звідки прилетів безпілотник. Незабаром російським військовим довелося вибратися з танка, після чого палаюча машина вибухнула", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що оскільки у російських військ не виходить взяти Авдіївку, вони роблять ставку на нову тактику — відправляють на позиції ЗСУ бронемашини-камікадзе. Таким чином бронемашина, начинена двома тоннами вибухівки, має під'їхати до українських позицій і вибухнути.

Як уточнюють в Bild, поки що ця тактика не працює — українська армія створила великі мінні поля. А дистанційно керовані російські бронетранспортери, начинені вибухівкою, підриваються на українських мінах.

Нагадаємо, що протягом останнього тижня найбільш інтенсивні наземні бої на фронті відбувалися на трьох ділянках, однак жодна зі сторін не досягла прогресу. Російські окупанти під Авдіївкою Донецької області зазначають особливо важких втрат.

Крім того, The Guardian писало, що втрати Росії у війні проти України становлять до 400 тисяч вбитими та пораненими. В боях під Авдіївкою загарбники втрачають до тисячі солдатів на день.