Под Авдеевкой россияне стали применять бронемашины-камикадзе

Применение россиянами бронемашины-камикадзе. Фото: скриншот с видео

На днях российским военным впервые удалось проникнуть на танке в промышленную зону Авдеевки. Однако украинские военные атаковали танк с помощью беспилотника.

Об этом пишет Bild.

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"После удара танк загорелся, однако экипаж сначала не покинул его, попытавшись понять, откуда прилетел беспилотник. Вскоре российским военным пришлось выбраться из танка, после чего горящая машина взорвалась", — говорится в материале.

Отмечается, что, поскольку у российских войск не получается взять Авдеевку, они делают ставку на новую тактику — отправляют на позиции ВСУ бронемашины-камикадзе. Таким образом, бронемашина, начиненная двумя тоннами взрывчатки, должна подъехать к украинским позициям и взорваться.

Как уточняют в Bild, пока эта тактика не работает — украинская армия создала большие минные поля. А дистанционно управляемые российские бронетранспортеры, начиненные взрывчаткой, взрываются на украинских минах.

Напомним, что в течение последней недели наиболее интенсивные наземные бои на фронте происходили на трех участках, однако ни одна из сторон не достигла прогресса. Российские оккупанты под Авдеевкой Донецкой области отмечают особо тяжелые потери.

Кроме того, The Guardian писало, что потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными. В боях под Авдеевкой захватчики теряют до тысячи солдат в день.