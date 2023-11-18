Окупанти несуть особливо важкі втрати під Авдіївкою, — розвідка Британії

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Протягом останнього тижня найбільш інтенсивні наземні бої на фронті відбувалися на трьох ділянках, однак жодна зі сторін не досягла прогресу. Російські окупанти під Авдіївкою Донецької області несуть особливо важкі втрати.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Аналітики розповіли, що важкі бої точаться:

на Куп'янській осі у Луганській області;

навколо Авдіївки;

на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де українські війська створили плацдарм.

Жодна сторона не досягла істотного прогресу на фронті. Російські окупанти продовжують зазнавати особливо великих втрат в районі Авдіївки. Там ворог втрачає від 500 до 1 000 людей на день.

Британська розвідка з посиланням на очевидців зазначає, що безпілотники та артилерія продовжують відігравати важливу роль на фронті.

"З настанням холодної зими на сході України майже немає найближчих перспектив серйозних змін на лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Звіт британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України становлять до 400 тисяч вбитими та пораненими. В боях під Авдіївкою загарбники втрачають до 1 тисячі солдатів на день.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що на Донеччині йдуть дуже інтенсивні бої з російськими окупантами. Втрати ворога під Авдіївкою швидші та масштабніші, ніж, зокрема, під Бахмутом.