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Оккупанты несут особо тяжелые потери под Авдеевкой, — разведка Британии

18 ноября 2023 12:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты несут особо тяжелые потери под Авдеевкой, — разведка Британии
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В течение последней недели наиболее интенсивные наземные бои на фронте происходили на трех участках, однако ни одна из сторон не достигла прогресса. Российские оккупанты под Авдеевкой Донецкой области несут особо тяжелые потери.

Об этом сообщает британская разведка.

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Аналитики рассказали, что тяжелые бои идут:

  • на Купянской оси в Луганской области;
  • вокруг Авдеевки;
  • на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска создали плацдарм.

Ни одна сторона не достигла существенного прогресса на фронте. Российские оккупанты продолжают нести особенно большие потери в районе Авдеевки. Там враг теряет от 500 до 1 000 человек в день.

Британская разведка со ссылкой на очевидцев отмечает, что беспилотники и артиллерия продолжают играть немаловажную роль на фронте.

"С наступлением холодной зимы на востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта", — говорится в сообщении.

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Отчет британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными. В боях под Авдеевкой захватчики теряют до 1 тысячи солдат в день.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Донецкой области идут очень интенсивные бои с российскими оккупантами. Потери врага под Авдеевкой более быстрые и масштабные, чем, в частности, под Бахмутом.

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