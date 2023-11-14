Російські втрати під Авдіївкою масштабніші, ніж під Бахмутом, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

На Донеччині йдуть дуже інтенсивні бої з російськими окупантами. Втрати ворога під Авдіївкою швидші та масштабніші, ніж, зокрема, під Бахмутом.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відео.

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Сьогодні на селекторі Зеленському про ситуацію на фронті та конкретні напрямки доповідали розвідка, Головком, СБУ та міністр оборони.

"Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність", — зазначив Президент.

Він наголосив, що чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку Сили оборони України 14 листопада в черговий раз збили ворожий літак. Це був російський винищувач Су-25.

Крім того, за кілька останніх днів українські військові за допомогою Армії дронів вразили російської техніки на десятки мільйонів доларів. Це танки, БМП, вантажівки, а також особовий склад ворожої армії.