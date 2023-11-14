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Російські втрати під Авдіївкою масштабніші, ніж під Бахмутом, — Зеленський

14 листопада 2023 22:14
оновлено: 22:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російські втрати під Авдіївкою масштабніші, ніж під Бахмутом, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На Донеччині йдуть дуже інтенсивні бої з російськими окупантами. Втрати ворога під Авдіївкою швидші та масштабніші, ніж, зокрема, під Бахмутом. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відео.

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Сьогодні на селекторі Зеленському про ситуацію на фронті та конкретні напрямки доповідали розвідка, Головком, СБУ та міністр оборони.

"Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність", — зазначив Президент.

Він наголосив, що чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку Сили оборони України 14 листопада в черговий раз збили ворожий літак. Це був російський винищувач Су-25.

Крім того, за кілька останніх днів українські військові за допомогою Армії дронів вразили російської техніки на десятки мільйонів доларів. Це танки, БМП, вантажівки, а також особовий склад ворожої армії.

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