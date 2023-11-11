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Федоров показав роботу Армії дронів під Авдіївкою — вражаюче відео

11 листопада 2023 18:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Федоров показав роботу Армії дронів під Авдіївкою — вражаюче відео
Знищення російської техніки під Авдіївкою. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За кілька останніх днів українські військові за допомогою Армії дронів вразили російської техніки на десятки мільйонів доларів. Це танки, БМП, вантажівки, а також особовий склад ворожої армії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та опублікував відповідне відео. 

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Федоров опублікував відео, де працює зведена група "Інквізиція" 59 ОМБр та українські FPV-дрони Shrike. Усього за кілька днів військові уразили російської техніки на десятки мільйонів доларів. Це танки, БМП та вантажівки, які не їздитимуть українськими територіями.  

"Продовжуємо масштабувати Армію дронів на фронті, щоб військові ще ефективніше уражали ворога та зберігали власні життя. Далі — більше", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці СБУ показали, як нищать окупантів під Авдіївкою. Лише за тиждень українські військові знищили майже 200 ворожих піхотинців, 16 танків, 28 ББМ, і не тільки.

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