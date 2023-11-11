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Федоров показал работу Армии дронов под Авдеевкой — впечатляющее видео

11 ноября 2023 18:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Федоров показал работу Армии дронов под Авдеевкой — впечатляющее видео
Уничтожение российской техники под Авдеевкой Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За несколько последних дней украинские военные с помощью Армии дронов поразили российскую технику на десятки миллионов долларов. Это танки, БМП, грузовики, а также личный состав вражеской армии.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и опубликовал соответствующее видео.

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Федоров опубликовал видео, где работает сводная группа "Инквизиция" 59 ОМБр и украинские FPV-дроны Shrike. Всего за несколько дней военные поразили российскую технику на десятки миллионов долларов. Это танки, БМП и грузовики, которые не будут ездить по украинским территориям.

"Продолжаем масштабировать Армию дронов на фронте, чтобы военные еще эффективнее поражали врага и сохраняли собственные жизни. Дальше больше", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно спецназовцы СБУ показали, как уничтожают оккупантов под Авдеевкой. Только за неделю украинские военные уничтожили почти 200 вражеских пехотинцев, 16 танков, 28 ББМ, и не только.

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