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Ювелірна робота — СБУ показали, як нищать окупантів під Авдіївкою

11 листопада 2023 13:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ювелірна робота — СБУ показали, як нищать окупантів під Авдіївкою
Знищення окупантів під Авдіївкою. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Спецпризначенці Служби безпеки України ювелірно знищують російських окупантів під Авдіївкою. Лише за тиждень українські військові знищили майже 200 ворожих піхотинців, 16 танків, 28 ББМ, і не тільки.

Про це повідомили в СБУ

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"По-справжньому ювелірна робота наших спецпризначенців у найгарячіших точках війни, зокрема під Авдіївкою! Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди", — йдеться у повідомленні. 

Лише за тиждень бійці знищили:

  • 165 російських піхотинців,
  • 16 танків,
  • 28 ББМ,
  • 11 артилерійських систем,
  • 4 РСЗВ,
  • 1 систему ППО,
  • 16 одиниць БпЛА,
  • 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки,
  • 55 військових авто,
  • 70 вогневих позицій та укріплень,
  • комплекс відеоспостереження "Муром",
  • 3 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ЗСУ "вполювали" на Таврійському напрямку рідкісний комплекс РЕБ ворога "Борисоглебск". Окрім того, окупанти залишилися без артилерійських систем 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С". 

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