Ювелірна робота — СБУ показали, як нищать окупантів під Авдіївкою
Спецпризначенці Служби безпеки України ювелірно знищують російських окупантів під Авдіївкою. Лише за тиждень українські військові знищили майже 200 ворожих піхотинців, 16 танків, 28 ББМ, і не тільки.
Про це повідомили в СБУ.
Як СБУ "мінусують" окупантів під Авдіївкою
"По-справжньому ювелірна робота наших спецпризначенців у найгарячіших точках війни, зокрема під Авдіївкою! Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди", — йдеться у повідомленні.
Лише за тиждень бійці знищили:
- 165 російських піхотинців,
- 16 танків,
- 28 ББМ,
- 11 артилерійських систем,
- 4 РСЗВ,
- 1 систему ППО,
- 16 одиниць БпЛА,
- 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки,
- 55 військових авто,
- 70 вогневих позицій та укріплень,
- комплекс відеоспостереження "Муром",
- 3 склади з боєприпасами.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ЗСУ "вполювали" на Таврійському напрямку рідкісний комплекс РЕБ ворога "Борисоглебск". Окрім того, окупанти залишилися без артилерійських систем 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С".
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