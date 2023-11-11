Ювелірна робота — СБУ показали, як нищать окупантів під Авдіївкою

Знищення окупантів під Авдіївкою. Фото: скриншот

Спецпризначенці Служби безпеки України ювелірно знищують російських окупантів під Авдіївкою. Лише за тиждень українські військові знищили майже 200 ворожих піхотинців, 16 танків, 28 ББМ, і не тільки.

Про це повідомили в СБУ.

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"По-справжньому ювелірна робота наших спецпризначенців у найгарячіших точках війни, зокрема під Авдіївкою! Наші воїни пліч-о-пліч з бойовими побратимами з Сил оборони нещадно мінусують окупантів всюди", — йдеться у повідомленні.

Лише за тиждень бійці знищили:

165 російських піхотинців,

16 танків,

28 ББМ,

11 артилерійських систем,

4 РСЗВ,

1 систему ППО,

16 одиниць БпЛА,

2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки,

55 військових авто,

70 вогневих позицій та укріплень,

комплекс відеоспостереження "Муром",

3 склади з боєприпасами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ЗСУ "вполювали" на Таврійському напрямку рідкісний комплекс РЕБ ворога "Борисоглебск". Окрім того, окупанти залишилися без артилерійських систем 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С".