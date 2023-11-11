Ювелирная работа — СБУ показали, как уничтожают оккупантов под Авдеевкой

Уничтожение оккупантов под Авдеевкой. Фото: скриншот

Спецназовцы Службы безопасности Украины ювелирно уничтожают российских оккупантов под Авдеевкой. Только за неделю украинские военные уничтожили почти 200 вражеских пехотинцев, 16 танков, 28 ББМ и не только.

Об этом сообщили в СБУ.

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"По-настоящему ювелирная работа наших спецназовцев в самых горячих точках войны, в частности, под Авдеевкой! Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны беспощадно минусируют оккупантов повсюду", — говорится в сообщении.

Только через неделю бойцы уничтожили:

165 российских пехотинцев,

16 танков,

28 ББМ,

11 артиллерийских систем,

4 РСЗО,

1 система ПВО,

16 единиц БпЛА,

2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки,

55 военных авто,

70 огневых позиций и укреплений,

комплекс видеонаблюдения "Муром",

3 склада с боеприпасами.

Напомним, недавно мы писали, что ВСУ уничтожили на Таврическом направлении редкий комплекс РЭБ врага "Борисоглебск". Кроме того, оккупанты остались без артиллерийских систем 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С".