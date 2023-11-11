Ювелирная работа — СБУ показали, как уничтожают оккупантов под Авдеевкой
Спецназовцы Службы безопасности Украины ювелирно уничтожают российских оккупантов под Авдеевкой. Только за неделю украинские военные уничтожили почти 200 вражеских пехотинцев, 16 танков, 28 ББМ и не только.
Об этом сообщили в СБУ.
Как СБУ "минусуют" оккупантов под Авдеевкой
"По-настоящему ювелирная работа наших спецназовцев в самых горячих точках войны, в частности, под Авдеевкой! Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны беспощадно минусируют оккупантов повсюду", — говорится в сообщении.
Только через неделю бойцы уничтожили:
- 165 российских пехотинцев,
- 16 танков,
- 28 ББМ,
- 11 артиллерийских систем,
- 4 РСЗО,
- 1 система ПВО,
- 16 единиц БпЛА,
- 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки,
- 55 военных авто,
- 70 огневых позиций и укреплений,
- комплекс видеонаблюдения "Муром",
- 3 склада с боеприпасами.
Напомним, недавно мы писали, что ВСУ уничтожили на Таврическом направлении редкий комплекс РЭБ врага "Борисоглебск". Кроме того, оккупанты остались без артиллерийских систем 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С".
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