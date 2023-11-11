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Ювелирная работа — СБУ показали, как уничтожают оккупантов под Авдеевкой

11 ноября 2023 13:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ювелирная работа — СБУ показали, как уничтожают оккупантов под Авдеевкой
Уничтожение оккупантов под Авдеевкой. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Спецназовцы Службы безопасности Украины ювелирно уничтожают российских оккупантов под Авдеевкой. Только за неделю украинские военные уничтожили почти 200 вражеских пехотинцев, 16 танков, 28 ББМ и не только.

Об этом сообщили в СБУ.

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"По-настоящему ювелирная работа наших спецназовцев в самых горячих точках войны, в частности, под Авдеевкой! Наши воины бок о бок с боевыми собратьями из Сил обороны беспощадно минусируют оккупантов повсюду", — говорится в сообщении.

Только через неделю бойцы уничтожили:

  • 165 российских пехотинцев,
  • 16 танков,
  • 28 ББМ,
  • 11 артиллерийских систем,
  • 4 РСЗО,
  • 1 система ПВО,
  • 16 единиц БпЛА,
  • 2 системы радиоэлектронной борьбы и разведки,
  • 55 военных авто,
  • 70 огневых позиций и укреплений,
  • комплекс видеонаблюдения "Муром",
  • 3 склада с боеприпасами.

Напомним, недавно мы писали, что ВСУ уничтожили  на Таврическом направлении редкий комплекс РЭБ врага "Борисоглебск". Кроме того, оккупанты остались без артиллерийских систем 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С".

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