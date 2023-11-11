ЗСУ "вполювали" на Таврійському напрямку рідкісний комплекс РЕБ ворога

Ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебск"

Командувач Олександр Тарнавський повідомив про знищення російської станції РЕБ "Борисоглебск" та артилерійських систем 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С" нашими захисниками. Втрати ворога у живій силі значно зросли.

Про це повідомляє Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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На таврійському напрямку ворог завдав 20 авіаударів, провів 58 бойових зіткнень та здійснив 1019 артобстрілів.

Безрезультатними були наступальні дії противника південно-східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, південніше Тоненького та Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області та в районах Роботиного Запорізької області.

Втрати росіян на фронті

За словами командувача, загальні втрати ворога становили 642 особи. Дев'ять окупантів здалися в полон. Тарнавський повідомив про 1092 вогневих завдання, які виконали підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія".

"Знищено 53 одиниці військової техніки. Зокрема, сім танків, 11 ББМ, вісім артсистем, дев'ять БпЛА, 15 автомобілів та три одиниці спецтехніки. Також знищено три склади боєприпасів. Ще 37 одиниць військової техніки ворога пошкоджено", — зазначив Тарнавський.

Він також додав, що наразі триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

Повідомлення Тарнавського. Фото: телеграм-канал Олександра Тарнавського

Що таке РЕБ "Борисоглебск"

Російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення. Призначений для придушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем.

Пункт управління Р-300КМВ та окремі машини зі станціями радіоелектронного обладнання Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ і Р-325УМВ. Повний комплект комплексу включає дев'ять різних машин з різним набором обладнання. Всі засоби встановлені на базі багатоцільового транспортера-тягача легкого бронювання — МТ-ЛБ. До складу "Борисоглєбськ-2" включено кілька дизельних генераторів. Передбачена можливість подання живлення від цивільної чи промислової інфраструктури. У такому випадку машини комплексу можуть підключатися до мережі з напругою 220 або 380 В і частотою 50 Гц. Серед засобів комплексу є можливість виконання радіотехнічної розвідки та встановлення радіотехнічних перешкод.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили про кількість втрат ЗС РФ та бойовиків ДНР внаслідок місяця битви за Авдіївку. За їхніми даними, ворог втратив тисячі бійців особового складу та сотні одиниць військової техніки.