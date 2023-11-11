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ВСУ "поймали" на Таврическом направлении редкий комплекс РЭБ врага

11 ноября 2023 12:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ВСУ "поймали" на Таврическом направлении редкий комплекс РЭБ врага
Вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Командующий Александр Тарнавский сообщил об уничтожении российской станции РЭБ "Борисоглебск" и артиллерийских систем 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С" нашими защитниками. Потери врага в живой силе существенно возросли.

Об этом сообщает Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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На таврическом направлении враг нанес 20 авиаударов, провел 58 боевых столкновений и совершил 1019 артобстрелов.

Безрезультатными были наступательные действия противника юго-восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького и Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области и в районах Работино Запорожской области.

Потери россиян на фронте

По словам командующего, общие потери врага составили 642 человека. Девять оккупантов сдались в плен. Тарнавский сообщил о 1092 огневых задачах, которые выполнили подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия".

"Уничтожены 53 единицы военной техники. В частности, семь танков, 11 ББМ, восемь арт-систем, девять БпЛА, 15 автомобилей и три единицы спецтехники. Также уничтожены три состава боеприпасов. Еще 37 единиц военной техники врага повреждены", — отметил Тарнавский.

Он также добавил, что сейчас идет наступательная операция на Мелитопольском направлении.

Сообщение Тарнавского
Сообщение Тарнавского. Фото: телеграм-канал Олександра Тарнавского

Что такое РЭБ "Борисоглебск"

Российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления. Предназначен для подавления спутниковых систем и радионавигационных систем. Пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины со станциями радиоэлектронного оборудования Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ и Р-325УМВ. Полный комплект комплекса включает девять разных машин с разным набором оборудования. Все средства установлены на базе многоцелевого транспортера-тягача легкого бронирования — МТ-ЛБ. В состав "Борисоглебска-2" включено несколько дизельных генераторов. Предусмотрена возможность подачи питания от гражданской или промышленной инфраструктуры. В таком случае машины комплекса могут подключаться к сети с напряжением 220 или 380 В и частотой 50 Гц. Среди средств комплекса есть возможность выполнения радиотехнической разведки и установки радиотехнических помех.

Напомним, в ВСУ заявили о количестве потерь ВС РФ и боевиков ДНР в результате месяца битвы за Авдеевку. По их данным, враг потерял тысячи бойцов личного состава и сотни единиц военной техники.

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