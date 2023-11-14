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Росіяни заявили про збиття дронів у декількох областях

14 листопада 2023 08:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни заявили про збиття дронів у декількох областях
Російські окупанти біля БпЛА. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії заявили, що цієї ночі нібито збили чотири українських безпілотники. Там стверджують, що дрони були знищені над Московською, Тамбовською, Брянською та Орловською областями.

Про це повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков та росЗМІ.

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Сьогодні зранку в Міноборони РФ заявили, що сили ППО "знищили за ніч чотири безпілотники ЗСУ" над Московською, Тамбовською та Брянською областями.

"Протягом ночі 14 листопада припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться в повідомленні. 

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Окрім того, губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що ще один безпілотник збили нібито і в його регіоні. 

"Друзі, сьогодні рано-вранці на північному заході Орловської області черговими силами ППО був збитий український безпілотний літальний апарат. Пошкоджень об'єктів інфраструктури та постраждалих немає. Проводяться необхідні заходи щодо забезпечення безпеки населення", — заявив він. 

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Нагадаємо, 11 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. В ГУР розповіли, що прилетіло в будівлю, де російські загарбники розмістили свій штаб, якраз тоді було засідання офіцерів Федеральної служби безпеки та Росгвардії. Відтак, було ліквідовано щонайменше три офіцери РФ. 

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