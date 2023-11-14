Россияне заявили о сбитии дронов в нескольких областях

Российские оккупанты возле БпЛА. Фото: росСМИ

В России заявили, что этой ночью якобы сбили четыре украинских беспилотника. Там утверждают, что дроны были уничтожены над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.

Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков и росСМИ.

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Сегодня утром в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО "уничтожили за ночь четыре беспилотника ВСУ" над Московской, Тамбовской и Брянской областями.

"В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что еще один беспилотник был сбит якобы и в его регионе.

"Друзья, сегодня рано утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. Проводятся необходимые меры по обеспечению безопасности населения", — заявил он.

Напомним, 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв. В ГУР рассказали, что прилетело в здание, где российские захватчики разместили свой штаб, в то время там как раз было заседание офицеров Федеральной службы безопасности и Росгвардии. Следовательно, были ликвидированы по меньшей мере три офицера РФ.